Ещё один туристический маршрут появился в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», который проходит вдоль берегов трёх озёр. Во время экскурсий по экологической тропе «Три озёра» туристы смогут познакомиться с ландшафтным разнообразием особо охраняемой природной территории, её уникальным животным и растительным миром. Перед тем как маршрут был открыт специалисты провели на данном участке работы по реабилитации озёр и ериков, а также по восстановлению уникальной экосистемы.

Туристам предлагают сразу два варианта экскурсий по новому маршруту: пешеходная может стать основой лекционных и практических занятий для школьников, студентов, учёных, в сферу интересов которых входит восстановление водных объектов; велосипедная прогулка вдоль берегов озёр, через сенокосные луга и галерейные леса позволит познакомиться с пойменными ландшафтами. Специалисты готовы рассказать жителям и гостям региона о типичных для этой зоны представителях флоры и фауны, краснокнижных видах, встречающихся на маршруте, а также о том, какая работа проводится экологами для их сохранения. Посетители сделают остановки на озёрах Камышистом, Проклятом и Кружном, объединённых в единую систему ериками и протоками, узнают, как проводилась экологическая реабилитация водных объектов.

Разработка маршрута стала частью проекта Программы развития ООН, Глобального экологического фонда (ПРООН/ГЭФ) и Минприроды России. В рамках проектов ПРООН/ГЭФ на территории Волгоградской области проводились мероприятия по восстановлению деградированных участков Волго-Ахтубинской поймы: озёр Сотово, Сазанье, Запорное, Чайка, ерика Каширин и его протоки до озера Проклятое. Работы включали борьбу с растениями, занесёнными извне и несвойственными для данной территории, высадку традиционной для поймы флоры, укрепление береговых склонов. Параллельно велась расчистка ериков — сегодня эти проекты получили федеральную поддержку.