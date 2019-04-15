Жителям Тракторозаводского района временно отключат подачу газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение газа связано с выполнением газораспределительными организациями плановых работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Газ будет отключён 17 апреля 2019г. с 10:00 до 15:00 потребителям Тракторозаводского района Волгограда, проживающим по следующим адресам:

ул.Апатитовая, 31;

ул.Кварцевая, 38;

ул.Н.Отрады, 6, 8, 10, 10а, 14, 16, 15, 17, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44, 22, 20, 20а, 20б, 26а, 24а;

ул.Богомольца, 10, 12, 16, 20, 17;

ул.Кастерина, 2, 4, 6;

ул.Гороховцев, 2, 4, 6, 8, 14, 20, 28, 30;

Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 11, 11а, 13, 21, 21б, 23, 23а, 27, 29, 33, 37, 37а, 39.

Во избежание несчастных случаев в указанные часы просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

29-00-99, 29-00-01 (абонентский отдел Тракторозаводского района),

93-11-91 (справочная служба).