Освещение Волгограда продолжается, и уже в этом году по городу планируют установить около 1680 светоточек. Для ввода в эксплуатацию новых фонарей построят 52 километра электролиний. Работы проводятся специалистами компании ООО «Светосервис-Волгоград». Новые фонари появятся на улицах Кировского, Ворошиловского и Дзержинского районов .

Сейчас работы по устройству основания из 22 закладных деталей под металлические опоры ведутся на ул. Армавирской в Кировском районе, аналогичные мероприятия по монтажу 100 закладных деталей проводятся на проезде Дорожников в Дзержинском районе. Когда закладной элемент выставлен и забетонирован, к нему сверху крепится металлическая опора, внутрь которой бригады заводят кабель. Завершающей стадией строительства новых линий освещения является установка кронштейна и светодиодного светильника.

В ближайшее время освещение появится на местном проезде улицы 64-ой Армии в границах от ул. Кирова до ул. Зины Маресевой в Кировском районе — сейчас рабочие устанавливают здесь 28 современных металлических опор. Наружные опоры имеют оцинкованное покрытие, благодаря которому они могут прослужить свыше 25 лет.

Продолжается строительство новых линий наружного освещения протяженностью свыше одного километра на автомобильной дороге по улице Неждановой в Ворошиловском районе в направлении пос. Горьковского. Рабочие уже начали устанавливать кронштейны и монтировать 33 современных светодиодных светильника.

Также новые линии освещения появятся во всех районах города, в том числе на ул. Шурухина, Латошинской, Телефонной, Качалова, Чистоозерной, Московской, Покрышкина, Батумской, Глазкова, Чапаева, Кузнецкой, Котлубанской, Санаторной, Быстрова, Мачтозаводской, Танеева, Довженко и других улицах. Кроме того, в областном центре продолжится замена старых линий освещения на лампы нового поколения. Гарантийный срок службы таких энергоэкономичных устройств составляет 50 тысяч часов – это примерно в 3 раза больше, чем лампы предыдущего поколения.