В Среднеахтубинском районе было ликвидировано 11 свалок, это 92% от всех работ по ликвидации накопленного экологического ущерба. Из 337 тысяч кубометров отходов, размещавшихся на свалках до начала работ, вывезены почти 310 тысяч кубометров.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, работы на объектах накопленного ущерба в Среднеахтубинском районе подходят к завершению: 11 из 18 ликвидируемых свалок полностью освобождены от отходов. Так, на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» из 14 свалок ликвидированы десять: вблизи хуторов и посёлков Клетский, Суходол, Ямы, Кировец, Калинин, Пламенка, Чапаевец, Щучий, Третий Решающий, Репино.

В мае подрядчик планирует завершить работы у хуторов Бурковский, Закутский, Кривуша — эти территории не попадают в зону возможного подтопления в паводковый период. На крупнейших свалках в Краснослободске и р.п. Средняя Ахтуба работы выполнены на 85% и 94% соответственно. В целом, из общего объёма, запланированного к ликвидации на территории района, осталось вывезти 8%.