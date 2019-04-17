И вновь в регионе пройдёт природоохранная акция «Живи, родник», стартует которая в природном парке «Усть-Медведицкий». В течение всего туристического сезона сотрудники парка вместе с волонтёрами будут благоустраивать территории возле природных источников и проводить просветительскую работу с населением.

На территории природного парка насчитывается более пятидесяти. Большинство сформировано меловым водоносным горизонтом, но при этом каждый источник отличается своим уникальным химическим составом и вкусом воды. Отдохнуть у родников и набрать целебной воды в «Усть-Медведицкий» приезжают не только жители близлежащих населённых пунктов, но и гости из других регионов. Нередко посетители оставляют за собой мусор или даже повреждают созданную возле родников инфраструктуру. Именно поэтому сотрудники природного парка ежегодно организуют акции по благоустройству территории вблизи источников. К участию в них привлекаются учащиеся школ, студенты Серафимовичского техникума механизации сельского хозяйства, местные жители.

В ближайшие дни экологи вместе с волонтёрами планируют организовать субботники в районе Ольшанского и Затонского родников. Кроме того, специалисты природного парка проведут уроки природолюбия, на которых расскажут о проблеме сохранения малых рек и родников и призовут подрастающее поколение к ответственному отношению за состояние окружающей среды.