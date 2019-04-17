Уже вскоре дачники смогут приобрести социальные проездные на весь дачный сезон, реализация которых начнётся с 22 апреля. Билеты со льготным тарифом доступны гражданам, пользующимся государственной поддержкой, и действительны с 1 мая по 31 октября.

По данным регионального комитета экономической политики и развития, для приобретения социального проездного льготникам необходимо предоставить подтверждающие право на льготную категорию документы, паспорт и СНИЛС. Волгоградцам пенсионного и предпенсионного возраста — женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет — достаточно паспорта. Оформление карт в дачный период будет идти без учёта доходов граждан.

Напомним, в остальное время социальный проездной на городской электрический, внутренний водный и пригородный железнодорожный транспорт могут приобрести жители Волгоградской области, пользующиеся государственной поддержкой, со среднедушевым доходом ниже 1,7 величины прожиточного минимума. Ранее этот коэффициент был равен 1,5.