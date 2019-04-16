У школьников и студентов Волгоградской области есть возможность познакомятся с работой крупнейших промышленных площадок. Ознакомления с работой предприятий будет проходить в рамках акции «Неделя без турникетов», которая проводится в регионе уже четвёртый год подряд и помогает молодёжи определиться с выбором профессии.

В этом году заявки на участие в акции подали 28 промышленных предприятий: АО «Волжский трубный завод», ОАО «Волгограднефтемаш», АО «Северсталь Канаты», ООО «Волгабас Волжский», РУСАЛ Волгоград, ООО «Волма», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ОАО «Волгоградский керамический завод», АО «Завод «Метеор», АО «Волжский Оргсинтез», АО «Каустик», АО «Силд Эйр Каустик», ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента» и другие.

В их числе площадки, которые провели серьёзную модернизацию и существенно расширили ассортимент выпускаемой продукции. С экскурсией сюда отправятся порядка тысячи школьников и студентов.