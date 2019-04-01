В лесах волгоградского региона начались работы по посадке леса. За весенний период планируют высадить 1200 гектаров новых лесных насаждений. Высадка сеянцев уже началась в Нижнечирском и Лещевском лесничествах. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

В 22 лесничествах специалисты планируют высадить сеянцы сосны, акации, ясеня и других пород деревьев, площадь лесовосстановления составит 1044 гектара. Работы будут завершены до 10 мая. Еще на 156 гектарах заложат новые дубравы. Так, например, по 105 гектаров зеленых насаждений добавятся в Даниловском и Арчединском лесничествах, 100 гектаров — в Михайловском.

На территориях, которые будут охвачены работами, уже подготовили почву, также проверили исправность лесопосадочных агрегатов и сейчас завозятся саженцы. Работы уже ведутся в Нижнечирском и Лещевском лесничествах. Как только погода позволит, география работ расширится, всего в них будут задействованы более 300 работников лесничеств.