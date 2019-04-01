В рамках экологического марафона ОК Русал «Зеленая Волна», который проходит с 2017 года, в парке Памяти Тракторозаводского района были высажены 130 разнообразных кустарников и 20 саженцев рябины, которые в будущем будут радовать горожан тенистыми аллеями и свежим воздухом в жаркие дни.

Участниками мероприятия, помимо молодежного совета и сотрудников Волгоградского алюминиевого завода, стали волонтеры, курсанты военного училища, а также активные жители района.

Перед тем как приступить к посадке деревьев генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Моисеев Юрий Валентинович выступил с приветственным словом: «Сегодня мы объявляем о старте акции «Зеленая волна», марафон проводится во многих городах присутсвия компании Русал. Спасибо, что вы нашли время прийти сегодня. Мы действительно делаем с вами благородное дело. Посадка зеленых насаждений, это праздник для всех нас, ведь каждый посаженный цветок или дерево сегодня, это новая жизнь завтра. Пройдет немного времени, и наши саженцы станут большими деревьями, которые будут радовать всех, кто придет отдыхать в этот парк».

Для справки:



Конкурс «Зеленая волна» реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Программа также включает в себя грантовый конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто», экологические марафоны «День Енисея» и «День Чулыма», благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», а также партнерский проект «Национальный совет по корпоративному волонтерству».

В географию конкурса «Зеленая волна» входят следующие регионы присутствия компании: Волгоградская область (г. Волгоград), Иркутская область (гг. Братск, Тайшет, Шелехов), Кемеровская область (г. Новокузнецк, пгт. Белогорск), Красноярский край (г. Ачинск и Ачинский район, г. Боготол и Боготольский район, г. Дивногорск, г. Красноярск, г. Назарово и Назаровский район, пгт. Таежный, с. Тюхтет, Шарыповский район), Ленинградская область (г. Бокситогорск), Мурманская область (г. Кандалакша), Самарская область (пгт. Новосемейкино), Свердловская область (гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республика Хакасия (г. Саяногорск).