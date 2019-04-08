В Волгограде уже стартовал сезон бесплатных пешеходных экскурсий по городу в рамках проекта «Free Walking Tours». В рамках экскурсий все желающие смогут познакомиться с историей и достопримечательностями Волгограда.

В новом туристическом сезоне вниманию волгоградцев и туристов из других регионов предложат регулярные экскурсионные маршруты разнообразной тематики, в том числе и новые форматы уже знакомых туристических направлений. Так, исторически-познавательная прогулка по самой красивой улице Волгограда – улице Мира – будет включать посещение крупнейшей библиотеки региона — Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького — и Волгоградского планетария. Участники экскурсии увидят рукописи, датированные годом основания Царицына, коллекцию редких бабочек, узнают историю строительства одного из лучших планетариев мира, посетят астрономическую площадку.

Одним из новых маршрутов станет экскурсия по центру Волгограда, которая начнётся на Аллее Героев и продолжится на прогулочном теплоходе. Во время легкого и приятного путешествия по Волге в сопровождении экскурсовода туристы не только увидят с воды главные достопримечательности, но и узнают самые интересные факты из истории города-героя.

Регулярные экскурсии в область начнутся с посещения старинного купеческого города Дубовка, который мог бы стать столицей губернии. Участники экскурсии узнают, почему история распорядилась иначе, а также увидят настоящие купеческие особняки, впечатлятся лучшим панорамным видом на Волгоградское море, посетят подворье Свято-Вознесенского женского монастыря, где познакомятся с особенностями уклада монастырской жизни, наберут воды из святого источника, смогут окунуться в купели и купить натуральные молочные продукты.

По особенным датам будет проходить атмосферный тур «За Сталинград!». Его участники посетят главные достопримечательности города-героя, посвященные Сталинградской битве, пообедают горячей солдатской кашей, а в завершение тура отправят с Главпочтамта эксклюзивную сувенирную открытку «Привет из Сталинграда».

Регулярные экскурсионные маршруты начнутся уже в апреле. Пешеходная экскурсия по улице Мира состоится 21 апреля, загородная поездка «Тайны Дубовского посада» – 27 апреля, экскурсионный тур «За Сталинград!» – 9 мая. На 16 мая запланирован очередной марафон бесплатных пешеходных экскурсий проекта «Free Walking Tours» по центру Волгограда. Полное расписание экскурсий будет представлено в информационных буклетах и опубликовано на едином туристическом портале по ссылке, а также в социальных сетях. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7 (8442)52-98-93 или в Туристско-информационном центре по адресу: Волгоград, ул. Гагарина, 12.