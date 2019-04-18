С наступлением туристического сезон в природных парках региона опасаются за сохранность редких краснокнижных растений и животных. В связи с, чем сотрудники подведомственных облкомприроды природных парков усиливают профилактическую работу. Количество рейдовых мероприятий, направленных на охрану режима особо охраняемых природных территорий, а также популяций растений и животных, занесенных в Красные книги Волгоградской области и Российской Федерации было увеличено.

С приходом весны число посетителей в природных парках Волгоградской области возрастает в разы. Так, например, на степных участках в Среднеахтубинском районе уже встречается тюльпан Геснера-Шренка. И некоторые туристы, по незнанию, или нежеланию соблюдать правило по запрету сбора редких и краснокнижных видов, местные жители и туристы срывают первоцветы, нанося тем самым непоправимый вред популяциям.
Во время каждого рейда сотрудники природных парков проводят разъяснительную работу. Волгоградцев и гостей региона информируют о необходимости охраны редких первоцветов и административном наказании – в случае нарушения требований законодательства виновному грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. В этом году во всех природных парках продолжится работа по установке информационных аншлагов в местах произрастания краснокнижных растений.

Сотрудники природного парка «Нижнехоперский» уже запланировали рейдовые мероприятия в районе озера Лотосовое в пойме и Пионовый луг Алексеевского района — в конце апреля здесь начинается цветение краснокнижного пиона тонколистного. В связи с, началом цветения краснокнижных тюльпанов в конце апреля ожидается наплыв туристов и в природном парке «Эльтонский». Его специалисты призывают обращать внимание на щиты с информацией о действующем в парке охранном режиме.
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апрель, 2019

18апр19:00РекомендуемStand Up Юлии Ахмедовой19:00 Центральный концертный зал @ ул. Hабережная 62-й Армии, 6, Волгоград, Волгоградская обл., Россия, 400098Рубрика:Досуг

27апр19:30РекомендуемКонцерт группы Хроники Края19:30 Храм св. НиколаяРубрика:Живая Музыка

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