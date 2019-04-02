Жителей и гостей региона приглашают на концерт «Музыка в подземелье», который будет проходить 6 апреля в подземельях музея-заповедника «Старая Сарепта». Ансамбль старинной музыки «Monte Verde» представит композиции, которые могли звучать в европейских подземельях в XVI-XVII веках. Начало в 16:00.

Первая часть концерта «Музыка в заточении: о страданиях и смерти» будет состоять из тех произведений, в которых герои отчаялись, либо ищут надежду и утешение. Г. Пёрселл, К. Монтеверди, Л. Маренцио и анонимные авторы помогут погрузиться в эту атмосферу своей грустной, глубокой и чувственной музыкой.

Во второй части концерта «Музыка в келье: вера и молитва» прозвучат духовные сочинения Г.Ф. Генделя и И.С. Баха.

В третьей, заключительной части концерта «Музыка пиршества: о жизни, вине и любви», прозвучит музыка Ф. Адзайоло и других композиторов.

В преддверии концерта в 15:00 посетителей приглашают познакомиться с самыми интересными подземными мирами музея-заповедника в рамках экскурсии «Подземелья Старой Сарепты». Запись по телефонам: 8(8442)67-33-02, 51-67-49.