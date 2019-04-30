Весна уже в самом разгаре хоть и немного похолодало, но погода наладится и скоро нас ждут тёплые деньки. А вместе с ними и интересные мероприятия. Так, в парке «Комсомольский сад» открывается летний сезон событий и начнутся они с майских праздников. Уже 1 мая жителей и гостей города приглашают на «Маёвку в парке», которая начнётся в 14:00 и продлится 17:00.

А 3 мая в парке пройдёт праздничное мероприятие «Мир, труд, май!», в рамках которого всех научат делать бумажные самолётики, а на сцене состоится праздничный концерт. Начало в 16:00.

4 мая на круглой площади парка устанавливается Свободный Микрофон, в который любой желающий может прочесть прозу или стихи, рассказать анекдот или притчу, спеть песню, сыграть на контрабасе. Есть некоторые ограничения, которые выступающим стоит запомнить:

Запрет ненормативной лексики;

Запрет политических высказываний, агитаций;

Запрет публичного чтения материалов эротического характера.

Регламент выступления – 5 минут, один подход к микрофону. Нарушителей данных ограничений ждёт моментальное отключение звука, внесение в «чёрные списки», исключающие возможность выступлений в будущем, а в случае злостного нарушения – составление обращения в правоохранительные органы. Возраст выступающих неограничен. Для предварительной записи выступающих имеется телефон +7(902)363-30-83, по которому можно заранее получить номер выступления.

5 мая пройдёт музыкальный фестиваль «Грачи прилетели», во время которого со сцены будет звучать живая музыка различных музыкальных направлений: от рока, до классики. Начало в 14:00.

7 и 8 мая в парке прозвучит «Вальс Победы», в рамках которого волонтёры будут на протяжении часа танцевать вальс с посетителями парка. Мероприятие будет проходить 7 мая с 17:00 до 18:00 и 8 мая с 18:00 до 19:00.

Также 7 мая с 11:00 до 14:00 у мемориальной плиты генерал-майора, командира 35-ой гвардейской стрелковой дивизии Глазкова В.А. По окончании акции – состоится запуск надувных шаров цветов триколора. А в 12:00 начнётся мероприятие «Солдатский привал», посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которого в парке развернётся военно-полевая кухня, где все желающие смогут отведать вкусную, настоящую солдатскую кашу и насладиться горячим чаем.

И уже 9 Мая в течение всего дня тут будет проходить патриотическая акция «Георгиевская Ленточка», приуроченная к празднованию Дня Победы.

Все вопросы по мероприятиям можно задать по телефону +7 (902) 363-30-83.