Ещё один парк получит в скором времени освещение. Специалисты монтируют систему освещения из 20 уличных фонарей в парке за ЦКиД «Авангард» в Кировском районе. Одновременно специалисты готовят территорию под озеленение, тут высаживают саженцы каштана и сакуры. И по окончании строительных работ здесь появятся полноценные зоны отдыха для детей и взрослых.

​В парке появится стационарная сцены площадью 90 квадратных метров, каркас для которой монтируют сразу несколько бригад. Также специалисты занимаются устройством поливочного водопровода, а для оформления пешеходных дорожек подрядная организация выставила первые 600 погонных метров бордюрного камня и уложила 500 квадратных метров брусчатки. Всего в обновленном парке обустроят 1800 квадратных метров пешеходных дорожек из разноцветной плитки.

На обновленной территории разместятся несколько игровых площадок с безопасным покрытием. А в дальнейших планах создание аллеи влюбленных, на которой установят арт-объекты – кованые сердца и скамейки, которые в вечернее время будут подсвечиваться.

В будущем агрономы высадят в парке кусты роз. В дневное время уход за зелеными насаждениями будет обеспечен при помощи системы прикорневого полива, ночью насыщать растения влагой будут выдвижные дождеватели. Автоматическая система полива появится в парке впервые со времени его создания.