В этом году жители и гости города смогут увидеть более 30 единиц военной техники, которая будет задействована в параде в честь Дня Победы.

Как сообщают в пресс-службе Южного военного округа, 9 мая по главной площади города в составе механизированных колон пройдут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», Камазы 5350 с личным составом, а также историческая техника. Возглавит колонну, по традиции, легендарный танк Т-34. Всего в параде будут задействованы более 30 единиц техники.

Тренировки механизированных колон начнутся со средины апреля, в это время водители отточат мастерство передвижения на одинаковых расстояниях с постоянной скоростью.

Первая генеральная репетиция парада состоится 4 мая на площади Павших борцов в Волгограде.