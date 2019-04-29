Жителей и гостей города приглашают на открытие передвижной художественной выставки графических портретов ветеранов Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы, которая будет экспонироваться в музее-панораме «Сталинградская битва». Авторы работ — профессора Волгоградского государственного института искусств и культуры Елена и Фёдор Новиковы.

В экспозиции можно будет увидеть графические портреты героев-орденоносцев, полководцев, общественных деятелей, почётных граждан города, а также солдат, матросов, медсестёр, которые всей страной ковали Победу.

«Художественная уникальность портретов — в новаторском подходе к символико-реалистической графике, позволяющей создать образы ветеранов Сталинградской битвы как символы высокой нравственной чистоты. При этом мы постарались сохранить документальную точность атрибутики военного времени – топографических военных карт Сталинградского фронта, фрагментов боёв, а также эпизодов из личной биографии ветеранов, — рассказал заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства ВГИИКа, член Союза художников России Фёдор Новиков.

Открытие выставки состоится 30 апреля.