У школьников есть возможность побывать на встрече с теми, кто создает прекрасный мир книги, а именно — с писателями, поэтами, художниками-иллюстраторами и другими людьми, причастными к созданию книги. Встречи будут проходить в Международный день детской книги — 2 апреля — в Волгоградской областной детской библиотеке. В этот день в гости к школьникам на встречу «ПредпоЧТЕНИЕ» придут Владимир Овчинцев и Юлия Артюхович.

Творчество Владимира Овчинцева и Юлии Артюхович тесно связано прошлым и настоящим города-героя Волгограда. Писатели расскажут о жизни, творчестве, планах на будущее, а ребята в формате «вопрос-ответ» смогут поближе познакомиться с книгами известных земляков, задать все интересующие их вопросы, а также рассказать о своих литературных предпочтениях.

Начало встречи «ПредпоЧТЕНИЕ» в 12:30 в Волгоградской областной детской библиотеке по адресу: ул. Рокоссовского, 48.

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апрель, 2019

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