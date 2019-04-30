Длинная череда майских праздников не скажется на работе коммунальных служб Волгограда. Дежурные смены «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» будут работать в особом режиме.
К длинным выходным обе компании подошли в полной готовности. Сформирован необходимый запас материалов и оборудования для оперативного устранения повреждений, подготовлена техника. Кроме того, в обеих компаниях на все майские праздники определены дежурные руководители. Ответственным в день дежурства запрещается покидать пределы Волгограда и отключать мобильный телефон, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации можно было немедленно начать ее устранение, координируя действия всех задействованных подразделений.
Кроме того, череда майских праздников используется коммунальщиками и для проведения работ по благоустройству. В первую очередь, в тех местах, где во время выходных и праздничных дней значительно снижается количество автомобилей и пешеходов.
Аварийные заявки, касающиеся водоснабжения и водоотведения, как и в будние дни, принимаются по телефону Клиентского центра. Его номер 8 (8442) 99-67-96.
Аварийные заявки, связанные с подачей горячей воды, принимаются в диспетчерских службах тепловых сетей:
- 74-01-46 — Тракторозаводский район;
- 71-03-65 — Краснооктябрьский район;
- 23-61-37 — Центральный район;
- 48-62-03 — Дзержинский район;
- 97-07-77 — Ворошиловский район;
- 46-02-89 — Советский район;
- 44-85-89 — Кировский район;
- 67-05-16 — Красноармейский район;
- 26-47-06 — Центральная диспетчерская служба.