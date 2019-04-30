Длинная череда майских праздников не скажется на работе коммунальных служб Волгограда. Дежурные смены «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» будут работать в особом режиме.

К длинным выходным обе компании подошли в полной готовности. Сформирован необходимый запас материалов и оборудования для оперативного устранения повреждений, подготовлена техника. Кроме того, в обеих компаниях на все майские праздники определены дежурные руководители. Ответственным в день дежурства запрещается покидать пределы Волгограда и отключать мобильный телефон, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации можно было немедленно начать ее устранение, координируя действия всех задействованных подразделений.

Кроме того, череда майских праздников используется коммунальщиками и для проведения работ по благоустройству. В первую очередь, в тех местах, где во время выходных и праздничных дней значительно снижается количество автомобилей и пешеходов.

Аварийные заявки, касающиеся водоснабжения и водоотведения, как и в будние дни, принимаются по телефону Клиентского центра. Его номер 8 (8442) 99-67-96.

Аварийные заявки, связанные с подачей горячей воды, принимаются в диспетчерских службах тепловых сетей: