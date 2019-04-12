В лесах волгоградского региона активизированы работы по профилактике пожаров. С начала текущего года в лесном фонде регионе были обновлены более 500 километров минерализованных полос. На данный момент проверка готовности сил и средств к борьбе со стихией проводится во всех лесничествах, также принимаются превентивные меры и организуются просветительские мероприятия.

На территории лесного фонда расчищены более 500 километров минерализованных полос, обустроены восемь километров дорог противопожарного назначения. В каждом из 22 лесничеств проверено состояние пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, проведено их доукомплектование. На площади 1900 гектаров проведена ликвидация сухой растительности, которая в случае возгорания могла привести к быстрому распространению огня. Проведен ремонт 29 пожарно-наблюдательных пунктов, на каждом из них организовано дежурство пожарных сторожей. Продолжается установка противопожарных аншлагов — на данный момент размещены более сотни информационных щитов. Кроме того, специалисты лесничеств проводят серьезную агитационную работу в образовательных учреждениях — студентам и школьникам рассказывают о правилах поведения в лесах, распространяют листовки и памятки о том, как себя вести при обнаружении лесного пожара.

Стоит отметить, что с 1 апреля в регионе действует пожароопасный сезон. Представители надзорных органов проводят рейды, направленные на соблюдение правил пожарной безопасности в лесах и агитационную работу с населением.