18 апреля в Тракторозаводском районе на площади им. Дзержинского заработала специализированная сезонная ярмарка. На ярмарке можно приобрести саженцы плодово-ягодных деревьев, кустарников, семена и рассаду цветов самых разных сортов от 20 предпринимателей. График работы торговой площадки: ежедневно с 10:00 до 17:00 до 20 мая.

На ярмарке представлены саженцы десятков сортов плодово-ягодных деревьев, ягодных и декоративных кустарников, выращенные на личных подсобных участках и в специальных питомниках, которые можно приобрести по оптимальным ценам. Также для покупателей представлен широкий выбор цветочной рассады, семян плодово-овощных культур, а также разнообразный садовый инвентарь.

Помимо тематических и сезонных ярмарок на территории муниципалитета для горожан с 1 апреля работают 17 основных сельскохозяйственных ярмарок на более 1600 торговых мест. В первую очередь места предоставляются волгоградским товаропроизводителям и дачникам.