Ремонт старого трубопровода диаметром 800 мм завершили в 7 часов вечера 19 апреля, после чего началось заполнение системы водой. Горячую воду первым потребителям микрорайона «Семь ветров» начали подавать уже ночью 20 апреля.

Протечку на тепломагистрали обнаружили 19 апреля. На место оперативно выехала аварийно-ремонтная бригада энергорайона тепловых сетей №4. В восстановительных работах задействовали 8 единиц спецтехники, включая илососы, автокран, экскаваторы, РТК (ремонтно-технические комплексы).

Прежде чем приступить к устранению дефекта теплосети, рабочие откачали из нее 400 кубометров воды. Это сопоставимо с объемом 7 железнодорожных цистерн. На то, чтобы спустить такое количество воды, учитывая диаметр трубопровода – 800 мм, понадобилось более 5 часов. Еще больше времени потребовалось на обратное заполнение системы, – этот процесс осуществлялся плавно, чтобы избежать новых повреждений.

Все этапы устранения протечки на восьмисотке непрерывно контролировались в режиме онлайн из Единого диспетчерского центра «Концессий теплоснабжений» и «Концессий водоснабжения». Благодаря специальным датчикам, смонтированным на источниках тепла, диспетчеры в реальном времени отслеживали параметры сети пока на ее участке производился ремонт, а также быстроту и качество восстановительных работ.

Горячую воду первым потребителям начали подавать уже ночью 20 апреля. При этом холодное водоснабжение абонентов в течение всего периода ремонтных работ осуществлялось в штатном режиме.

В силу технических возможностей по некоторым адресам потребуется дополнительное время на то, чтобы вода прогрелась до нужной температуры и пришла в каждую квартиру. Тепловые сети приносят извинения волгоградцам за доставленные неудобства и напоминают, что ремонты — необходимое условие обеспечения надежной работы теплового хозяйства города.