Увидеть творчество известных в городе художников Фёдора Новикова и Елены Новиковой можно будет в Волгоградской областной детской художественной галерее, где открывается выставка «Две грани целого», посвящённая Году театра в России.

На выставке будут представлены плакаты и афиши к спектаклям, эскизы декораций, костюмов и кукол, эскизы перчаточных кукол. Интересна «литературная география» спектаклей, над которыми работал Фёдор Новиков: это сказки Пушкина, Ершова, произведения Гоголя, Достоевского, Шекспира, Серафимовича и других писателей. Богата не только «литературная география» театрального художника Фёдора Станиславовича, но и многообразны стилистические приёмы, образные решения, отличительность типажей, которые можно видеть в рисунках и эскизах художника.

Елена Новикова представит на выставке кроме работ на театральную тему ещё и жанровые произведения в технике масляной живописи: натюрморты, пейзажи, портреты. Натюрморты Елены — это особенное, прочувствованное состояние природы. Удивительно притягательны пейзажи «Тихая заводь», «Вечера на реке Быстрой», «Озеро Треугольное» из серии «Окрестности станицы Качалинской».

Открытие состоится 15 апреля в 11:00. Волгоградская областная детская художественная галерея находится по адресу: ул. Советская, 26.