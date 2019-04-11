В Волгограде с 1 по 3 мая пройдут открытые соревнования по хоккею среди юношей 2007 г.р., посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в спортивных состязаниях в Волгоград съедутся хоккеисты из разных городов России: Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова и других.

Организатором открытого спортивного турнира, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, выступил детско-юношеский хоккейный клуб «Динамо Волгоград». Цели и задачи масштабного спортивного мероприятия — популяризация и дальнейшее развитие детско-юношеского хоккея, выявление перспективных молодых хоккеистов, укрепление здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.

В числе участников турнира юные хоккеисты таких клубов как СКА (г. Санкт-Петербург), «Кристалл» (г. Саратов), «Аксай» (г. Ростов-на-Дону) и другие.

Соревнования будут проходить с 1 по 3 мая. Место проведения: каток «Новое поколение», ул. 8-й Воздушной Армии, 7. Торжественное открытие соревнований 1 мая в 11:30, сразу после этого игра ХК «Динамо Волгоград». Вход на торжественное открытие и игры – свободный.

Расписание игр можно просмотреть по ссылке.