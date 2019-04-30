В день празднования 370-летия со дня образования пожарной охраны России в Волгограде состоялся автопробег пожарной техники, во время которого жители и гости города смогли увидеть раритетные пожарные автомобили прошлых лет и образцы новой пожарной техники, состоящие на вооружении современных огнеборцев.
Подобное мероприятие проходит уже не первый раз, но в этом году автопробег был приурочен юбилею пожарной охраны и стал особо символичным. Пожарные автомобили отправились в путь из Тракторозаводского района, проехали по проспекту Ленина через три района и финишировали возле музея-заповедника «Сталинградская битва».
Рядом с музеем техника простоит до 14:00. До этого времени любой желающий сможет поближе осмотреть и ознакомиться с пожарной техникой. К слову, как только пожарные подъехали к музею, сразу нашлись желающие осмотреть машины и сделать на их фоне замечательные фото на память.
Справка: История пожарной охраны России начинается с 30 апреля 1649 года, когда царём Алексеем Михайловичем Романовым был издан первый нормативно-правовой акт «Наказ о гражданском благочинии».
В Царицыне (затем Сталинграде, ныне Волгограде) начало пожарной охраны относится к середине 19-го века. В 1854 году была построена пожарная часть, в которой содержались выездные лошади и пожарный инвентарь. Новое типовое кирпичное здание 1-ой пожарной части г.Царицына было построено 43-я годами позже. В 1928 году была проведена реорганизация Сталинградской пожарной охраны по типу больших городов. Пожарные обозы были полностью заменены автомобилями. В 1936 году в г.Сталинграде были организованы первые военизированные пожарные команды. Огромный вклад внесли пожарные Сталинграда в Победу на Волге в годы Великой Отечественной войны. В дни обороны Сталинграда бессменно нёс свою вахту пожарный пароход «Гаситель».
В 1999 году Указом Президента Российской Федерации 30 апреля стал считаться Днём создания пожарной охраны в России. В 2001 году согласно Указу Президента Государственная противопожарная служба перешла в подчинение Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2002 году Государственная противопожарная служба стала подразделением МЧС России.