В день празднования 370-летия со дня образования пожарной охраны России в Волгограде состоялся автопробег пожарной техники, во время которого жители и гости города смогли увидеть раритетные пожарные автомобили прошлых лет и образцы новой пожарной техники, состоящие на вооружении современных огнеборцев.

Подобное мероприятие проходит уже не первый раз, но в этом году автопробег был приурочен юбилею пожарной охраны и стал особо символичным. Пожарные автомобили отправились в путь из Тракторозаводского района, проехали по проспекту Ленина через три района и финишировали возле музея-заповедника «Сталинградская битва».

Рядом с музеем техника простоит до 14:00. До этого времени любой желающий сможет поближе осмотреть и ознакомиться с пожарной техникой. К слову, как только пожарные подъехали к музею, сразу нашлись желающие осмотреть машины и сделать на их фоне замечательные фото на память.