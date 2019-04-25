25 апреля в одном из крупных медицинских центров Волгограда состоялись масштабные тренировочные пожарно-тактические учения. В рамках которых подразделения пожарно-спасательной службы МЧС и волгоградских экстренных служб ликвидировали условный пожар.

Показательные учения проходили на территории Волгоградской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 в Дзержинском районе под руководством начальника Главного управления МЧС России по Волгоградской области генерал-майора внутренней службы Олега Гребенюка.

Перед тем как провести тренировку подразделениями пожарно-спасательной службы был проведён ряд подготовительных мероприятий, в ходе которых сотрудниками МЧС уточнено расположение гидрантов, определён порядок эвакуации пациентов и другие особенности объекта.

По замыслу учений, в здании больнице из-за короткого замыкания электропроводки в палате на пятом этаже произошло условное возгорание и задымление этажа. Дым из помещения палаты проник в коридор и соседние палаты. Медицинский персонал приступил к эвакуации пациентов из помещений. К месту происшествия в кратчайшие сроки прибыли пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области, специализированной пожарно-спасательной части и экстренных служб города Волгограда. По прибытии сотрудники экстренных служб проводят разведку, организовывают поиск и спасение пациентов, не успевших покинуть здание. Обнаружив в помещениях пациентов, спасатели приступили к их эвакуации, предварительно защитив органы дыхания людей средствами индивидуальной защиты. Эвакуация проводилась различными способами и при помощи разных технических средств. Пожарными расчётами было проведено боевое развёртывание и последующая ликвидация условного пожара.

По словам начальника Главного управления: «Подобные масштабные учения на данном объекте здравоохранения проходят впервые. Их особенность заключается в эвакуации маломобильных пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться. В ходе учений были отработаны вопросы пожаротушения на объекте с минимизацией последствий на случай возникновения пожара. Эвакуация пациентов была проведена в соответствие с нормативами. Все участники учений с поставленными задачами справились».

В пожарно-тактическом учении было задействовано около 20 единиц техники экстренных служб и более 100 человек личного состава.