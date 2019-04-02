В Волгограде состоится арт-фестиваль «В настроении!», который будет проходить 6 апреля в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи. В рамках фестиваля участники смогут показать свои достижения, обменяться новыми идеями, а также познакомиться друг с другом.

На фестивале гостей ждут выставка графики, живописи и фоторабот молодых художников Волгограда, мастер-класс по акварельной живописи, поэзия и много хорошей живой музыки разных стилей и направлений.

Графика, живопись и фотоработы принимаются на выставку каждый день, кроме понедельника, с 10 до 18 часов в отделе художественной литературы и литературы по искусству.

Начало фестиваля – 6 апреля, с 14:00. Вход свободный. Телефоны для справок: 8(8442)94-45-44, 8-917-838-65-18 (Елена Халыпенко).