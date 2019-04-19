В начале следующей неделе в Советском районе будет временно ограничено движение транспорта по улице Туркменской. Ограничения вводятся для проведения плановых работ по очистке и устранению локальных повреждений дорожного покрытия.

Движения автомобильного транспорта будет временно приостановлено:

— на участке ул. Туркменской в границах ул. им. Карла Маркса и ул. им. Тулака с 8:00 22 апреля до 20:00 24 апреля 2019 года.

Обращаем внимание, что движение муниципального электротранспорта (троллейбусов), будет осуществляться по действующему расписанию без ограничений.

Объезд участка проведения дорожных работ возможен по ул. Авиаторской, ул. Ярославской, ул. 25 лет Октября, ул. им Льва Толстого.

Водителей просят быть внимательнее при выборе маршрута в указанный период и заранее планировать поездки в сторону 201 микрорайона.

:-P

апрель, 2019

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