В минувшие выходные команды волонтёров, в рамках экологической акции «Два берега», навели порядок на берегах двух рек. Мероприятие прошло в рамках деятельности Национального совета по корпоративному волонтёрству, созданного по инициативе компании РУСАЛ. Акция неспроста получила название «Два берега», ведь она проходила одновременно в двух местах — на набережной посёлка Нижний Тракторный в Волгограде и у моста на острове Зелёный в Волжском.

Уборка прошла в формате плоггинга – это физическая активность, в которой сочетается бег и сбор мусора. Перед непосредственным сбором мусора волонтёров ждала разминка под руководством опытного тренера из фитнес-клуба «Гречка», который не только весело провёл разминку, но и настроил участников на нужный темп. Ведь им предстояла нелёгкая пробежка с наклонами, приседаниями и поднятием различного мусора.

Всего участниками акции на двух берегах стала 21 волонтерская команда, было собрано более 2 тонн мусора. Таких результатов довелось достичь благодаря совместным усилиям всех партнеров и участников акции: волонтеров и специалистов МПЦ ТЗР, МЦ «Юность Волжского», сотрудников крупных корпораций и бизнес-объединений – Волгоградского алюминиевого завода, ФГУП «Почта России», ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ООО «Филип Моррис», школьников и студентов.

После разминки волонтёры получили маршрут и приступили к непосредственному сбору мусора. На пробежку им было отведено 45 минут, за это время они должны были не только собирать мусор, но и сортировать его. Для победы команда должна была собрать как можно больше мусора.

На берегу Волги победителем стала команда «Вымпел» Волгоградского педагогического лицея имени Слипченко, которая набрала 138 килограмм мусора.

Команды корпоративных волонтёров Волгоградского алюминиевого завода «Заряд добрости» и «Экологи», собрали 200 кг. Остальные команда постарались не хуже и вот их результат:

— «Просто волонтёры» филиал ПАО «МТС» в Волгоградской области — 92,5кг.;

— «Почтовики» прекрасные девушки с Почты России — 58,6кг.;

— Волгоградский филиал ПАО «Ростелеком» — 128кг.;

— команда «Чистый патруль» — ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» — 128кг.;

— «Блогерский десант»- Блогеры Волгограда — 52 кг.;

— команда «Булавки» МОУ СШ №3 — 122кг.;

— команда «PRO добро» МУ «МПЦ ТЗР» — 125 кг.;

— команда «Торнадо» — 107 кг.

После того как мусор был взвешен, а победители получили заслуженную награду всех ждало угощение из полевой кухни, свежая вода от Производства Себряков-минводы, общая фотосессия и весёлое общение.