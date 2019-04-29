В минувшие выходные команды волонтёров, в рамках экологической акции «Два берега», навели порядок на берегах двух рек. Мероприятие прошло в рамках деятельности Национального совета по корпоративному волонтёрству, созданного по инициативе компании РУСАЛ. Акция неспроста получила название «Два берега», ведь она проходила одновременно в двух местах — на набережной посёлка Нижний Тракторный в Волгограде и у моста на острове Зелёный в Волжском.

Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество

Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество

Уборка прошла в формате плоггинга – это физическая активность, в которой сочетается бег и сбор мусора. Перед непосредственным сбором мусора волонтёров ждала разминка под руководством опытного тренера из фитнес-клуба «Гречка», который не только весело провёл разминку, но и настроил участников на нужный темп. Ведь им предстояла нелёгкая пробежка с наклонами, приседаниями и поднятием различного мусора.

Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество

Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество

Всего участниками акции на двух берегах стала 21 волонтерская команда, было собрано более 2 тонн мусора. Таких результатов довелось достичь благодаря совместным усилиям всех партнеров и участников акции: волонтеров и специалистов МПЦ ТЗР, МЦ «Юность Волжского», сотрудников крупных корпораций и бизнес-объединений – Волгоградского алюминиевого завода, ФГУП «Почта России», ПАО «МТС»,  ПАО «Ростелеком», ООО «Филип Моррис», школьников и студентов.

После разминки  волонтёры получили маршрут и приступили к непосредственному сбору мусора. На пробежку им было отведено 45 минут, за это время они должны были не только собирать мусор, но и сортировать его. Для победы команда должна была собрать как можно больше мусора.

Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество

Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество

На берегу Волги победителем стала команда «Вымпел» Волгоградского педагогического лицея имени Слипченко, которая набрала 138 килограмм мусора.

Команды корпоративных волонтёров Волгоградского алюминиевого завода «Заряд добрости» и «Экологи», собрали  200 кг. Остальные команда постарались не хуже и вот их результат:
— «Просто волонтёры» филиал ПАО «МТС» в Волгоградской области — 92,5кг.;
— «Почтовики» прекрасные девушки с Почты России — 58,6кг.;
— Волгоградский филиал ПАО «Ростелеком» — 128кг.;
— команда «Чистый патруль» — ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» — 128кг.;
— «Блогерский десант»- Блогеры Волгограда — 52 кг.;
— команда «Булавки» МОУ СШ №3 — 122кг.;
— команда «PRO добро» МУ «МПЦ ТЗР» — 125 кг.;
— команда «Торнадо» — 107 кг.

После того как мусор был взвешен, а победители получили заслуженную награду всех ждало угощение из полевой кухни, свежая вода от Производства Себряков-минводы, общая фотосессия и весёлое общение.

Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество

Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
Участники акции «Два берега» собрали более 2 тонн мусора Featured Общество
:-P

апрель, 2019

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