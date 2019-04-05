Жителей региона приглашают проверить свои знания в русском языке и написать «Тотальный диктант». В рамках всероссийской акции для удобства жителей в Волгограде организованы четыре основных площадки.

По традиции, самой посещаемой площадкой станет Волгоградская областная библиотека им. М. Горького (ул. Мира, 15), здесь текст диктанта будет читать учитель русского языка и литературы лицея №6, кандидат филологических наук Анна Селезнёва. На площадке Волгоградского государственного университета (пр. Университетский, 100) текст диктанта прочитает профессор Дмитрий Ильин. «Звёздные» дикторы ожидаются в этом сезоне на двух площадках. Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева будет диктовать текст в Волгоградском институте управления (ул. Гагарина, 8), а участников акции в Волгоградском филиале МФЮА (ул. Череповецкая, 26) ждёт встреча с теле-, радиоведущей, тренеру по публичным выступлениям Натальей Емельяненковой. Начало акции в 15:00.

Те, кто не имеет возможности прийти на «Тотальный диктант» 13 апреля, смогут написать его онлайн на сайте в ходе трансляции.