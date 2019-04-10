В этом году клещи уже покусали 13 жителей региона. Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, по данным еженедельного мониторинга в настоящее время обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано.

По данным санитарного ведомства, в 2019 году запланировано провести акарицидные обработки на площади 2 млн гектаров.

В случае, если вас покусал клещ, вам нужно обратиться в бактериологическую лабораторию особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», которая находится по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, телефон 8 (8442) 36-38-41, 36-25-71.

Часы приема материала клещей на исследование в рабочие дни – с 8:30 до 15:30, в выходные и праздничные дни – с 9:00 до 15:00.