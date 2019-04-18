17 апреля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Tele2 и администрации Волгоградской области. Что представляет собой это соглашение? И что нам от этого будет?

«На сегодняшний день не во всех уголках нашей необъятной области есть нормальная сотовая связь» — отмечает Бахин Валерий Викторович, заместитель губернатора Волгоградской области, но это скоро изменится благодаря соглашению, которое было подписано между администрацией Волгоградской области и компанией Tele2. Согласно этому соглашению оператор инвестирует в развитие связи Волгоградской области порядка 750 миллионов рублей, что, несомненно, позволит развить инфраструктуру области. Валерий Викторович признался: «Привлечение инвестиций в Волгоградскую область — один из важных инструментов развития региона. Особое значение в условиях цифровизации экономики приобретает сотрудничество в сфере информационной безопасности и обеспечения устойчивой связи. Волгоградская область нуждается в модернизации сетей сотовой инфраструктуры и повсеместном распространении доступной связи и интернета, включая самые удаленные населенные пункты. Мы рассматриваем Tele2 как перспективного и надежного партнера, сотрудничество с которым направлено на реализацию стратегических задач национальных и приоритетных региональных проектов».

«Мы можем сегодня говорить о том, что порядка 20 районов Волгоградской области получит положительный эффект от исполнения этого соглашения. Не менее 27 населенных пунктов получат качественную мобильную связь там, где сеть Tele2 не работала ранее и порядка 10 населенных пунктов (мы постараемся сделать их еще больше), где не присутствовал ни один из операторов связи» — делится Константин Геннадьевич Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2. Сейчас сеть 3G и LTE доступны 89% и 82% жителей Волгоградской области, а в зоне голосового покрытия проживает 99,4% населения региона.

Ранее директор макрорегиона отмечал:

«В данном случае мы говорим о сонаправленном движении, которое выгодно обеим сторонам», — признается Константин Геннадьевич. Для Tele2 это социальная миссия, а администрация выполняет свои обязательства по сокращению цифрового неравенства среди жителей.

Константин Геннадьевич также признался: «В рамках соглашения мы рассматриваем также модернизацию сети Tele2. Компания потратит значительные усилия на то, чтобы на всех площадках, которые будут построены в рамках соглашения, а также на всех существующих площадках Волгоградской области появилось оборудование LTE, которое позволит обеспечить население качественным скоростным интернетом».