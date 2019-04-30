Уже совсем скоро вся страна будет отмечать 74-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате приурочено множество мероприятий. В нашем городе их запланировано более 120. И одним из самых интересных, не считая военного парада на главной площади, станет уже традиционная патриотическая акция «Свет Великой Победы» на «Мамаевом Кургане».

В этом году шоу программа вновь обновится и, думаем, удивит зрителей. Акция будет проходить 8 и 9 Мая, в вечернее время. В течение двух часов с 22:00 до 24:00 жители и гости города смогут наблюдать завораживающее действо, которое уже не первый год пленит гостей и жителей города. Отличием от шоу прошлого года станет не только сама программа, но и то, что изображения будут проецировать лишь на скульптуру «Родина-Мать зовёт», а подпорная стена останется безучастной.

Организаторы обещают, что шоу будет не менее грандиозным. В программу войдут лучшие эпизоды предыдущих лет. Напомним, акция «Свет Великой Победы» проводится с 2016 года и за эти года она уже стала лауреатом Ежегодной Национальной Премии «Событие года» в номинации «Региональное событие года» и собрала тысячи поклонников.