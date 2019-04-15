Концессии водо- и теплоснабжения приняли участие в профориентационном мероприятии для студентов «горхоза». В ходе встречи с воспитанниками вуза представители компаний рассказали о перспективах трудоустройства на коммунальных предприятиях.

В рамках мероприятия представители кадровых служб «Концессий теплоснабжения» и «Концессий водоснабжения» рассказали студентам о том, чем предстоит заниматься будущим работникам коммунального хозяйства. При этом воспитанникам вуза объяснили, что полученные в процессе обучения теоретические навыки можно будет закрепить на практике на объектах водопроводного и теплового хозяйства города. После получения диплома молодые специалисты смогут официально трудоустроиться в «Концессиях водоснабжения» и «Концессиях теплоснабжения».

Так, в настоящее время в «Концессиях теплоснабжения» работает несколько десятков студентов Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета. В тепловых сетях учащиеся профильной кафедры теплогазоснабжения и вентиляции трудятся параллельно с учебой в вузе в рамках совместного проекта «Концессий…» и «горхоза», направленного в том числе на развитие системы дуального образования в областном центре.

Совмещение теоретического обучения и освоения практических навыков – залог качественной подготовки молодых кадров для дальнейшего трудоустройства на предприятиях города. При этом важно, что практическая подготовка студентов во время обучения также позволяет им наработать минимальный трудовой стаж.