25 апреля в регионе стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В рамках которой десятки добровольцев распространят символы Победы и расскажут о его истории гражданам города.
В Волгограде «Волонтеры Победы» раздадут более пяти тысяч Георгиевских лент. В день начала акции в каждом районе города будут действуют пункты выдачи Георгиевских ленточек – символа военной славы и уважения к истории страны: возле музея «Россия — моя история», на площади Советской, на площади Ленина и на других пунктах. Акция будет проходить с 12:00 до 13:30.
Точки выдачи Георгиевских лент:
Тракторозаводский:
- Парк Памяти (Спартановка);
- Площадка возле ТРЦ «7 звезд».
Краснооктябрьский
- Парк 70-летия Победы (от пр. Металлургов до ост. Библиотечная);
- Остановка Титова (на 2 продольной).
Центральный:
- Парк возле музея «Россия — моя история»;
- Аллея героев (от пл. Павших борцов до ул. Чуйкова);
- Площадь Ленина;
- Парк Победы (возле Мамаева кургана).
Дзержинский:
- Сквер на пересечении пр. Жукова и ул. Хорошева;
- Семейный парк (на 7 ветрах).
Ворошиловский:
- Площадь Советская;
- Сквер рядом с пл. Чекистов.
Советский:
- Остановка СХИ;
- Пешеходные зоны возле ТРЦ «Акварель».
Кировский:
- Авангард;
- Парк Семейного досуга на ул. Кирова.
Красноармейский:
- Бульвар Энгельса;
- Парк Юбилейный.