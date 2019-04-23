25 апреля в регионе стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В рамках которой десятки добровольцев распространят символы Победы и расскажут о его истории гражданам города.

В Волгограде «Волонтеры Победы» раздадут более пяти тысяч Георгиевских лент.  В день начала акции в каждом районе города будут действуют пункты выдачи Георгиевских ленточек – символа военной славы и уважения к истории страны: возле музея «Россия — моя история», на площади Советской, на площади Ленина и на других пунктах. Акция будет проходить с 12:00 до 13:30.

Точки выдачи Георгиевских лент:

Тракторозаводский: 

  • Парк Памяти (Спартановка);
  • Площадка возле ТРЦ «7 звезд».

Краснооктябрьский

  • Парк 70-летия Победы (от пр. Металлургов до ост. Библиотечная);
  • Остановка Титова (на 2 продольной).

Центральный:

  • Парк возле музея «Россия — моя история»;
  • Аллея героев (от пл. Павших борцов до ул. Чуйкова);
  • Площадь Ленина;
  • Парк Победы (возле Мамаева кургана).

Дзержинский:

  • Сквер на пересечении пр. Жукова и ул. Хорошева;
  • Семейный парк (на 7 ветрах).

Ворошиловский:

  • Площадь Советская;
  • Сквер рядом с пл. Чекистов.

Советский:

  • Остановка СХИ;
  • Пешеходные зоны возле ТРЦ «Акварель».

Кировский:

  • Авангард;
  • Парк Семейного досуга на ул. Кирова.

Красноармейский:

  • Бульвар Энгельса;
  • Парк Юбилейный.
:-P

апрель, 2019

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