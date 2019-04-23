25 апреля в регионе стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В рамках которой десятки добровольцев распространят символы Победы и расскажут о его истории гражданам города.

В Волгограде «Волонтеры Победы» раздадут более пяти тысяч Георгиевских лент. В день начала акции в каждом районе города будут действуют пункты выдачи Георгиевских ленточек – символа военной славы и уважения к истории страны: возле музея «Россия — моя история», на площади Советской, на площади Ленина и на других пунктах. Акция будет проходить с 12:00 до 13:30.

Точки выдачи Георгиевских лент:

Тракторозаводский:

Парк Памяти (Спартановка);

Площадка возле ТРЦ «7 звезд».

Краснооктябрьский

Парк 70-летия Победы (от пр. Металлургов до ост. Библиотечная);

Остановка Титова (на 2 продольной).

Центральный:

Парк возле музея «Россия — моя история»;

Аллея героев (от пл. Павших борцов до ул. Чуйкова);

Площадь Ленина;

Парк Победы (возле Мамаева кургана).

Дзержинский:

Сквер на пересечении пр. Жукова и ул. Хорошева;

Семейный парк (на 7 ветрах).

Ворошиловский:

Площадь Советская;

Сквер рядом с пл. Чекистов.

Советский:

Остановка СХИ;

Пешеходные зоны возле ТРЦ «Акварель».

Кировский:

Авангард;

Парк Семейного досуга на ул. Кирова.

Красноармейский: