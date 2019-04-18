Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на интерактивный квест с элементами театрализации «Лавка потерянных книг», который будет проходить 20 апреля, начало в 18:00.

В рамках квеста участникам предложат окунуться в мир театрального действия, где загадочные стихи Есенина, Маяковского и других поэтов оживут в старинном подземелье, а монологи удивят даже самого заядлого читателя. Всё это волшебство произойдёт в лавке обычного коллекционера, который странным и непонятным образом не может заполнить полку с книгами.

Стоимость участия: 200 рублей.

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

Возрастное ограничение: +7.