Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на интерактивный квест с элементами театрализации «Лавка потерянных книг», который будет проходить 20 апреля, начало в 18:00.

В рамках квеста участникам предложат окунуться в мир театрального действия, где загадочные стихи Есенина, Маяковского и других поэтов оживут в старинном подземелье, а монологи удивят даже самого заядлого читателя. Всё это волшебство произойдёт в лавке обычного коллекционера, который странным и непонятным образом не может заполнить полку с книгами.

Стоимость участия: 200 рублей.
Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.
Возрастное ограничение: +7.

«Старая Сарепта» приглашает пройти квест «Лавка потерянных книг» Культура

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апрель, 2019

21апр19:00РекомендуемОткрытие выставки "Растаманы из глубинки"19:00 MassimoРубрика:Досуг

20апр17:00РекомендуемЛекция «Разделяй и здравствуй! Культура раздельного сбора отходов в Волгограде»17:00 Культурный центр «Новый Акрополь»Рубрика:Досуг

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