Вы любитель мистики и вам нравится все загадочное? Тогда вот вам информация: музей-заповедник «Старая Сарепта» совместно с Государственным музеем истории религии (г. Санкт-Петербург) открывает выставочный проект «Вызывающие духов. Медиумы и спириты». В рамках проекта посетителей ожидает знакомство с уникальными экспонатами и театрализованная постановка спиритического сеанса.

Экспозиция, которая расположится в подземельях музея, откроется 13 апреля в 16:00. В рамках выставки можно будет увидеть фотографии 70-90-х годов XIX столетия из фондов Государственного музея истории религии, а также познакомиться с биографиями медиумов, эпизодами спиритических сеансов и материализованными предметами. В продолжении выставки всех ждёт самая интригующая часть: погружение в главное таинство вечера — театрализованную постановку спиритического сеанса с возможностью заглянуть в будущее при помощи призраков «Старой Сарепты».

На программу приглашаются самые смелые гости старше 18 лет, с крепкой психикой и в удобной обуви. Справки по телефонам: 8(8442)67-33-02, 51-67-49.