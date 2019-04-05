В регионе приступили к обследованию водоохранных зон. Во время проверок специалистам областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии необходимо обследовать 27 озер, прудов и участков рек. Эти объекты будут проинспектированы до 31 мая с целью выявления и пресечения правонарушений, связанных с загрязнением, засорением и истощением водных объектов.

Проверки проводятся с целью выявления незаконных свалок бытовых отходов в водоохранных зонах, которые наносят серьезный ущерб экологии и здоровью населения, а также препятствуют нормальному прохождению паводка. Также особое внимание инспекторы уделят выявлению фактов незаконных врезок в систему водоснабжения, являющихся причиной сброса в реки неочищенных сточных вод. Среди других наиболее часто встречающихся нарушений — самовольное занятие водного объекта или пользование им без оформления необходимых документов, незаконное использование насосов в хозяйственных целях, распашка земель в водоохранной зоне.

По всем выявленным нарушениям инспекторами составляются протоколы. По итогам рассмотрения административных дел в суде виновные привлекаются к административной ответственности и получают предписания на устранение нарушений.

:-P

апрель, 2019

06апр17:00РекомендуемЛекция «Поп-арт: гражданское равенство или «общество потребления»?»17:00 Выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им.И.И.МашковаРубрика:Досуг

14апр10:00РекомендуемОткрытие выставки «Космос. Мечты. Открытия»10:00 Интерактивный музей "Россия - моя история"Рубрика:Досуг

Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Более 70 водных участков используются под различные нужды
  2. Уже пять водных объектов были предоставленны для различных нужд
  3. Волгоградцы смогли побывать на распродаже квадратных метров