В регионе приступили к обследованию водоохранных зон. Во время проверок специалистам областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии необходимо обследовать 27 озер, прудов и участков рек. Эти объекты будут проинспектированы до 31 мая с целью выявления и пресечения правонарушений, связанных с загрязнением, засорением и истощением водных объектов.

Проверки проводятся с целью выявления незаконных свалок бытовых отходов в водоохранных зонах, которые наносят серьезный ущерб экологии и здоровью населения, а также препятствуют нормальному прохождению паводка. Также особое внимание инспекторы уделят выявлению фактов незаконных врезок в систему водоснабжения, являющихся причиной сброса в реки неочищенных сточных вод. Среди других наиболее часто встречающихся нарушений — самовольное занятие водного объекта или пользование им без оформления необходимых документов, незаконное использование насосов в хозяйственных целях, распашка земель в водоохранной зоне.

По всем выявленным нарушениям инспекторами составляются протоколы. По итогам рассмотрения административных дел в суде виновные привлекаются к административной ответственности и получают предписания на устранение нарушений.