Уже совсем скоро сквер Памяти превратится в по-настоящему зелёную зону. На проспекте Университетском уже ведётся завершающий этап работ по созданию сквера Памяти. До конца весны здесь появится газон, а также будут высажены крупномерные деревья и кустарники. Напомним, что сквер Памяти разбит на месте дома по адресу: проспект Университетский, 60 площадью около четырёх тысяч квадратных метров по предложению жителей района.

​Перед высадкой растений на территорию создаваемого сквера завезли плодородный грунт, что позволит саженцам лучше адаптироваться после пересадки. После того как территорию разровняют, здесь посеют газон на площади 2500 квадратных метров. Уход за растениями обеспечит современный поливочный водопровод протяжённостью 1 тыс. метров, смонтированный в прошлом году. На последнем этапе строители установят в сквере садово-парковую мебель.

В прошлом году ещё до начала благоустройства территории строители заменили проходящую здесь подземную ветхую тепломагистраль, чтобы снизить риск коммунальных аварий и разрытий в новом сквере. После этого обустроили пешеходные дорожки из брусчатки, установили бордюры и проложили систему коммуникаций, в том числе освещение.

Напомним, сквер Памяти разбит на месте четырёхэтажного дома № 60 по проспекту Университетскому, один из подъездов которого обрушился в мае 2017 года в результате взрыва бытового газа. По итогам обследования здание признали аварийным и подлежащим сносу.