«Концессии теплоснабжения» провели экскурсию для учащихся 7 класса школы № 93 на котельную бывшего деревообрабатывающего завода (ДОЗ) имени Куйбышева. Мероприятие проходило в рамках ежегодной Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Котельная «ДОЗ имени Куйбышева» является старейшим источником теплоснабжения Волгограда. Ее построили в 1914 году для снабжения теплом лесопильного предприятия, принадлежавшего знаменитому в конце XIX века ростовскому купцу Петру Романовичу Максимову. С тех пор объект ни разу не менял своего функционального назначения — вот уже 105 лет вырабатывает тепловую энергию и горячую воду.

Сегодня котельная ДОЗ им. Куйбышева обеспечивает коммунальными ресурсами микрорайон Тулака в Советском районе. Этот источник тепла примечателен тем, что здесь можно наглядно увидеть, как развивалось и технически совершенствовалось городское теплоснабжение: советские котлы 50-х годов соседствуют с современными котлоагрегатами, а шкафы ручного управления оборудованием — с электронной автоматикой.

Побывать на уникальном объекте смогли учащиеся 7 класса МОУ СШ № 93 в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Эта акция дает возможность школьникам и студентам посетить действующие предприятия и познакомиться с их работой.

В процессе экскурсии по котельной начальник участка тепловых сетей № 3 «Концессий теплоснабжения» Виталий Ткачев рассказал ребятам о том, как устроено тепловое хозяйство города, как происходит процесс химической водоподготовки в котельной, каким образом тепло и горячая вода поступают в дома.

фото ООО «Концессии теплоснабжения» фото ООО «Концессии теплоснабжения»

Важно, что познакомиться с работой теплового хозяйства жители Волгограда могут не только в рамках ежегодной акции «Неделя без турникетов». В «Концессиях теплоснабжения» открыт Музей тепла. Вход в музей бесплатный! Посетить его могут не только дети, но и взрослые. Адрес: ул. Советская, 26а. Предварительная запись обязательна. Телефон для записи: 8-904-407-68-77.