Начиная с 1 апреля в регионе стартовал сезон ярмарочной торговли. На территории региона начали свою работу 59 сельскохозяйственных ярмарок. Постепенно, по мере созревания овощей и фруктов, их количество будет увеличиваться. Всего в этом году в 36 муниципальных образованиях региона подготовлены 248 площадок, из них 33 — в Волгограде. Кроме того, торговые места для реализации сельхозпродукции выделены на 73 еженедельных универсальных и продовольственных ярмарках.

Для удобства фермеров, предпринимателей, владельцев приусадебных участков специалисты комитета промышленности и торговли Волгоградской области проводят мониторинг свободных торговых мест. Вся информация о розничных рынках и ярмарках представлена в специальном реестре. На сегодняшний день он объединяет данные от 97 организаторов ярмарок, 49 управляющих рынками компаний и торговых комплексов, которые в общей сложности готовы предоставить более 11 тысяч торговых мест.