Начиная с 1 апреля в регионе стартовал сезон ярмарочной торговли. На территории региона начали свою работу 59 сельскохозяйственных ярмарок. Постепенно, по мере созревания овощей и фруктов, их количество будет увеличиваться. Всего в этом году в 36 муниципальных образованиях региона подготовлены 248 площадок, из них 33 — в Волгограде. Кроме того, торговые места для реализации сельхозпродукции выделены на 73 еженедельных универсальных и продовольственных ярмарках.

Для удобства фермеров, предпринимателей, владельцев приусадебных участков специалисты комитета промышленности и торговли Волгоградской области проводят мониторинг свободных торговых мест. Вся информация о розничных рынках и ярмарках представлена в специальном реестре. На сегодняшний день он объединяет данные от 97 организаторов ярмарок, 49 управляющих рынками компаний и торговых комплексов, которые в общей сложности готовы предоставить более 11 тысяч торговых мест.

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апрель, 2019

18апр19:00РекомендуемStand Up Юлии Ахмедовой19:00 Центральный концертный зал @ ул. Hабережная 62-й Армии, 6, Волгоград, Волгоградская обл., Россия, 400098Рубрика:Досуг

06апр19:00РекомендуемСпектакль "Магазин"19:00 Сити Холл ЮжныйРубрика:Досуг

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