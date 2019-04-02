С наступлением теплой погоды в Волгограде открывается сезон бесплатных пешеходных экскурсий по городу. Экскурсии проходят в рамках популярного международного пешеходного проекта «Free Walking Tours». Сезон открывается 4 апреля. В этот день специалисты туристско-информационного центра Волгоградской области проведут три бесплатные экскурсии, к участию в которых приглашаются жители и гости Волгограда.

По информации облтуризма, участники экскурсий пройдут по Аллее Героев, улице Мира или улице Гоголя и узнают множество интересных фактов из истории города-героя. Познавательные прогулки стартуют от знака «Нулевой километр» на площади Павших борцов в 17:00. Все пешеходные маршруты рассчитаны на 45-50 минут. Кроме того, экскурсоводы ознакомят туристов с расписанием регулярных экскурсионных маршрутов по Волгограду и области, реализуемых ТИЦ в 2019 году.