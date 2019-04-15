Пригородные поезда Волгоградского региона переходят на «летнее расписание», в связи с чем расписание некоторых электричек будет изменено. По данным пресс-службы Приволжской ЖД, с 16 апреля назначаются пригородные поезда по маршруту Волгоград-1 – Канальная – Волгоград-1:

— № 6207 Волгоград-1 – Канальная. Отправление со ст. Волгоград-1 ежедневно в 16:25, прибытие на конечную ст. Канальная в 17:50.

— № 6208 Канальная – Волгоград-1. Отправление со ст. Канальная ежедневно в 19:57, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 21:25.

С 16 апреля электропоезд № 6313 Волгоград-1 – Южная будет курсировать по «рабочим дням». Отправление со ст. Волгоград-1 в 17:43, прибытие на ст. Южная в 18:50.

С 16 апреля по 15 октября 2018 года в ходу не будет электропоезд № 6210 Шпалопропитка – Волгоград-1.

Данные изменения связаны с введением для пригородных поездов в Волгоградском регионе ПривЖД «летнего расписания», которое будет действовать с 16 апреля по 15 октября 2019 года.