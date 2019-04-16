До дня города ещё далеко, но некоторые уже начали подготовку. Так, к примеру, в честь празднования 430-летия города планируется проведение молодёжного Царицынского бала. Участниками бала можете стать и вы. Для этого вам нужно подать заявку, регулярно посещать репетиции, которые уже проводятся, а также иметь соответствующий наряд.

В программе бала запланированы театральные постановки фрагментов спектаклей артистами Волгоградского музыкального театра, работа интерактивных площадок, а также выступления профессиональных танцоров. Кульминацией Царицынского бала станет массовое исполнение адаптированных вариантов светских танцев под живую музыку симфонического оркестра парами из числа студентов образовательных организаций и жителей города Волгограда.

Для подготовки к балу творческая группа «Русский бал» проводит мастер-классы для участников. В ходе занятий танцевальные пары освоят основные движения, необходимые для исполнения танцев полонез, вальс и менуэт.

Подробную информацию и запись на репетиции можно найти в группе по ссылке.