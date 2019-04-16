Внедрение роботов в различные сферы операционной деятельности компании помогают сделать процессы эффективнее, сократить расходы и перераспределить ресурсы сотрудников на решение нестандартных задач:

Оптимизация затрат на call-центр не менее 7% за счет роботизации процессов;

Более 98% безошибочных диалогов с клиентами;

Сотрудники теперь могут больше времени уделять решению нестандартных запросов клиентов компании – простые операции берут на себя роботы.

Билайн продолжает развитие проектов в рамках роботизации операционных процессов. В дирекции по управлению абонентской базой проходит стажировку робот Алла, в функционал которого входит работа с клиентами, проведение исследований и опросов.

Внедрение робота-стажера проводится в рамках пилотного проекта по увеличению эффективности работы call-центров Билайн. Робот Алла совершает исходящие звонки клиентам компании и проводит мини-опросы на различные темы. Работа Аллы построена на основе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, которые распознают, анализируют речь клиента и могут построить с ним диалог на основе контекста по разнообразным сценариям.

На обучение робота было потрачено несколько недель и загружено более 1000 сценариев диалогов по базовым вопросам для того, чтобы система искусственного интеллекта могла не только распознавать запрос, но и находить на него правильные ответы.

Пилотный проект проводился в течение трех недель и уже на данном этапе показал высокие результаты: более 98% безошибочных разговоров с клиентами, оптимизация затрат на работу call–центра на первом этапе порядка 7%.

В перспективе применение робота возможно в следующих областях:

— проведение исследований и коротких опросов клиентов;

— оптимизация работы UIVR: распознавание запроса и перевод звонка на сотрудника компании при нестандартных ситуациях и сложных вопросах.

— подтверждение заказов в интернет-магазине.

Робот-стажер Алла стал вторым роботом, который работает в ПАО «ВымпелКом».

Впервые Билайн трудоустроил робота, зарегистрированного под именем RobBee, в Объединенной центр обслуживания (ОЦО) в г.Ярославль. В его обязанности входят проверка и учет кассовых операций, он проверяет поступление инкассированных денежных средств в банк, выявляет недостачи, проверяет поступления платежей по банковским картам, выявляет ошибки, проверяет соответствия сумм кассовых операций по данным налоговой инспекции, своевременно информирует участников процесса о найденных расхождениях и контролирует их устранение. Работа RobBee позволяет другим сотрудникам ОЦО уделять больше внимания сложным нестандартным ситуациям вместо рутинных операций.

Благодаря RobBee ОЦО удалось отказаться от визуальной проверки более чем 90% кассовых документов, снизить трудоемкость процесса в 4 раза и повысить скорость выполнения операций на 30%. Также в 2 раза увеличился объем выполняемых действий без найма дополнительных сотрудников. Предполагается, что в первый год работы робота расходы сократятся на 36 млн руб., а окупаемость проекта составит 7 месяцев.