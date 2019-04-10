Уже 12 апреля ретропоезд «Воинский эшелон» отправится в праздничный тур по волгоградскому региону. В этот день уникальный состав прибудет на станцию Волжский в 10:00, где сделает трехчасовую остановку.
Напомним, что ретропоезд «Воинский эшелон» — это специальный историко-патриотический проект, реализуемый Приволжской железной дорогой при участии Музея-заповедника «Сталинградская битва» и при поддержке Российского военно-исторического общества.
«Воинский эшелон» состоит из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л-2055, семи железнодорожных платформ с образцами техники времен Великой Отечественной Войны. Все желающие смогут увидеть танки Т-34-76 и Т-26, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 122-мм дивизионную гаубицу.
На станции будут организованы выставки, где все желающие смогут побывать внутри кабины действующих паровозов, а также в «вагоне-теплушке», в котором будет демонстрироваться историческая экспозиция, посвященная работе Приволжской магистрали в годы Великой Отечественной войны.
График прибытия ретропоезда на станции Волгоградского региона ПривЖД:
- ст. Волжский – 12 апреля в 10:00
- ст. Котельниково – 13 апреля в 10:00
- ст. Жутово – 14 апреля в 9:50
- ст. Сарепта – 15 апреля в 11:00
- ст. Суровикино — 16 апреля в 9:50
- ст. Чир — 16 апреля в 15:00
- ст. Донская – 17 апреля в 10:00
- ст. имени Максима Горького – 18 апреля в 11:00
- ст. Петров Вал – 19 апреля в 10:00
- ст. Камышин – 19 апреля в 15:00
- ст. Палласовка – 29 апреля в 9:30
- ст. Волгоград-1 – 8 мая в 10:15
- ст. Урюпино – 11 мая в 10:00
- ст. Алексиково – 12 мая 10:00
- ст. Филоново – 12 мая в 16:00
- ст. Себряково – 13 мая в 10:50
- ст. Арчеда – 13 мая в 16:10
- ст. Иловля-1 – 14 мая в 10:00
- ст. Зензеватка – 15 мая в 9:50