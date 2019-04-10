Уже 12 апреля ретропоезд «Воинский эшелон» отправится в праздничный тур по волгоградскому региону. В этот день уникальный состав прибудет на станцию Волжский в 10:00, где сделает трехчасовую остановку.

Напомним, что ретропоезд «Воинский эшелон» — это специальный историко-патриотический проект, реализуемый Приволжской железной дорогой при участии Музея-заповедника «Сталинградская битва» и при поддержке Российского военно-исторического общества.

«Воинский эшелон» состоит из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л-2055, семи железнодорожных платформ с образцами техники времен Великой Отечественной Войны. Все желающие смогут увидеть танки Т-34-76 и Т-26, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 122-мм дивизионную гаубицу.

На станции будут организованы выставки, где все желающие смогут побывать внутри кабины действующих паровозов, а также в «вагоне-теплушке», в котором будет демонстрироваться историческая экспозиция, посвященная работе Приволжской магистрали в годы Великой Отечественной войны.

График прибытия ретропоезда на станции Волгоградского региона ПривЖД: