Компания «Управление отходами — Волгоград» продолжает реализацию инвестпрограммы, направленной на развитие инфраструктуры и налаживание удобной и экологически безопасной системы вывоза мусора в регионе. Организация и оборудование мест сбора ТКО остается одним из приоритетных направлений. Только за последнюю неделю апреля их количество в регионе выросло почти на 10 тысяч, а площадки для сбора отходов появились еще в трех районах Волгоградской области.

Всего за период с 15 по 21 апреля в регионе появилось еще 9717 точек сбора отходов, а их общее количество составляет теперь 24311 штук. При этом, региональный оператор традиционно не забывает о благоустройстве отдаленных от областного центра территорий. Во второй половине апреля работа велась не только в самом Волгограде, но и в Светлоярском, Среднеахтубинском, Иловлинском и Ленинском районах. Там было установлено в общей сложности более 100 евроконтейнеров объемом 0,66 и 1,1 кубометра.

В Волгограде рекордсменом этой недели по оборудованию контейнерных площадок стал Краснооктябрьский район – он доукомплектован евробаками вместимостью 0,66м3. Емкости аналогичного объема появились также в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном и Советском районах. Всего за неделю региональный оператор расставил в областном центре 64 пластиковых контейнера различного объема. Все отходы, образующиеся на территории Волгоградской области, вывозятся по установленным графикам в полном соответствии с логистической схемой, разработанной региональным оператором.

СПРАВКА: С 1 января 2019 года ООО «Управление отходами — Волгоград», региональный оператор по обращению с ТКО на территории Волгоградской области, обустроил 24311 контейнерных площадки. Ежедневно на переработку и утилизацию вывозится порядка 8000 кубометров отходов.