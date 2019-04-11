На следующей неделе волгоградцы и гости города услышат сигнал экстренного оповещения. Пугаться не нужно, это будет всего лишь проверка. Так, в рамках региональной комплексной технической проверки в городе будут проведены испытания готовности к использованию автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Для проверки будут задействованы свыше 200 источников звуковых и речевых сигналов, установленных во всех районах областного центра.

Во время испытаний, которые пройдут 18 апреля с 14.00 до 15.00, по сетям оповещения будут поданы сигналы «Внимание всем», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги» с последующей проверкой эффективности их прохождения. В учениях задействованы радиотрансляционные сети проводного вещания и уличная громкоговорящая сеть. В том числе будет проверена работоспособность систем экстренного оповещения посредством электросирен, включенных на непрерывное 3-минутное звучание. Отметим, что в ежегодной проверке не будет использоваться передача информации через передатчики FM-радиовещания и по каналам звукового сопровождения телевидения.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения Волгоградской области обращает внимание, что все сигналы являются учебными, проверка готовности систем оповещения проводится в плановом режиме.

Памятку для населения о действиях при получении сигналов экстренного оповещения можно просмотреть по ссылке.