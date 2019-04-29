Абоненты концессий водо- и теплоснабжения могут получить консультацию, оформить документы, передать показания приборов учета и решить другие вопросы удаленно или в отделах по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по месту жительства в каждом районе города.

Адрес ближайшего отдела по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» указан на оборотной стороне платежного документа за коммунальные услуги, а также на сайте ivc34.ru.

Ниже собраны 5 самых частых причин обращений абонентов и каналы связи для их решения в порядке убывания по эффективности и удобству для каждой темы.

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НАЧИСЛЕНИЯХ

Начисление, перерасчет, корректировка платы за услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации:

Районный отдел по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (адрес указан на обороте квитанции).

Справочная служба АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» 8 (8442) 74-26-26 (пн-пт с 8:00 до 19:00).

ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Показания принимаются с 15 по 25 число каждого месяца.

Мобильное приложение АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Справочная служба АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» 8 (8442) 74-26-26 (пн-пт с 8:00 до 19:00).

Сайт ИВЦ ЖКХ и ТЭК ivc34.ru.

Районный отдел по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (адрес указан на обороте квитанции).

ПОДАТЬ СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВВОДЕ ПРИБОРА УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заявление на ввод прибора учета в эксплуатацию можно получить:

скачав с сайтов концессий investvoda.ru, teplovolgograd.ru.

в районном отделе по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (адрес указан на обороте квитанции).

Далее заявление в письменном (либо отсканированном) виде передается по одному из каналов связи:

Электронная почта [email protected] , [email protected] .

, . Районный отдел по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (адрес указан на обороте квитанции).

Почта России (на адрес: 400055, Волгоград, ул. Пархоменко, 47а).

СМЕНА СОБСТВЕННИКА

Заявления о переоформлении лицевых счетов в связи со сменой собственника в результате дарения, вступления в наследство, объединения лицевых счетов; заявления на открытие новых лицевых счетов в связи со сменой собственника в результате оформления договора купли-продажи или сведений, указанных в Выписке из ЕГРЮЛ:

Районный отдел по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (адрес указан на обороте квитанции).

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБМЕР ПЛОЩАДИ ПОЛИВА

Районный отдел по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (адрес указан на обороте квитанции).

Справочная служба АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»

8 (8442) 74-26-26

пн-пт с 8:00 до 19:00

Адреса отделов по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ул. Пархоменко, 27

Режим работы: вт, пт: 8.00 — 17.00; ср: 10.00 — 19.00; сб: 8.00 — 16.00; чт — неприемный день; вс, пн — выходной день.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Ул. Циолковского, 9А

Режим работы: вт, пт: 8.00 — 17.00; ср: 10.00 — 19.00; сб: 8.00 — 16.00; чт — неприемный день; вс, пн — выходной день.

Ул. Буханцева, 20 (здание МФЦ)

Режим работы: вт, пт: 9.00-13.00, 13.50-18.00; ср: 9.00-13.00, 13.50-19.00, сб: 9.00-13.00, 13.30-15.30. Чт — неприемный день; вс, пн. выходной день.

Ул. Канунникова, 23

Режим работы: пн, вт, ср, чт: 8.30 — 12.30, 13.30 — 17.30; чт, пт — неприемный день; сб, вс. выходной день.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Проспект Жукова, 145

Режим работы: вт, пт: 8.00 — 17.00; ср: 10.00 — 19.00; сб: 8.00 — 16.00; чт — неприемный день; вс, пн — выходной день.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Ул. Штеменко, 5

Режим работы: вт, вт: 8.00 — 17.00; ср: 10.00 — 19.00; сб: 8.00 — 16.00; чт — неприемный день; вс, пн — выходной день.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

ул. Клименко, 7

Режим работы: вт, пт: 8.00 — 17.00; ср: 10.00 — 19.00; сб: 8.00 — 16.00; чт — неприемный день; вс, пн — выходной день.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Ул. Волгоградская, 13 (поселок М. Горького)

Режим работы: вт, ср, пт: 8.00 — 12.00, 12.50 — 17.00; сб: 8.00 — 12.00, 12.50 — 16.00; чт — неприемный день; вс, пн — выходной день.

Проспект Университетский, 64

Режим работы: вт, пт: 8.00 — 17.00; ср: 10.00 — 19.00; сб: 8.00 — 16.00; чт — неприемный день; вс, пн — выходной день.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Ул. 64 Армии, 71Д (здание МФЦ)

Режим работы: вт, пт: 9.00 — 13.00, 13.50 — 18.00; ср: 9.00 — 13.00, 13.50 — 19.00; сб: 9.00 — 13.00, 13.50 — 15.30; чт — неприемный день; вс, пн — выходной день.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Ул. 50 лет Октября, 13

Режим работы: вт, пт: 8.00 — 17.00; ср: 10.00 — 19.00; сб: 8.00 — 16.00; чт — неприемный день; вс, пн — выходной день.