Начиная с 1 апреля в регионе стартовал пожароопасный сезон, который продлится до 31 октября. В этот период граждан призывают ответственно относиться к соблюдению противопожарных правил, это позволит обеспечить безопасность людей, жилых и производственных зданий, инфраструктурных и природных объектов.

Также в этот период сотрудники профильных комитетов, контрольно-надзорных и правоохранительных органов усиливают работу по информированию населения и проверке соблюдения необходимых требований и правил.

Так, во время пожароопасного сезона в лесах запрещается разводить костры, выжигать хворост, лесную подстилку и сухую траву, пользоваться открытыми источниками огня. За нарушение правил пожарной безопасности предусматривается административная ответственность. Штраф для граждан может составить от 1,5 тысяч до четырех тысяч рублей. При объявлении особого противопожарного режима — как правило, он действует с мая до конца сентября — размер штрафа удваивается. Кроме того, в периоды чрезвычайной пожароопасности могут быть введены запреты на посещение лесов.