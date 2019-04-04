Жителей и гостей города приглашают на I Православный Фестиваль постной кухни, который будет проходить в городе с 5 по 6 апреля. В рамках фестиваля предприятия общественного питания, учебные заведения, монастыри, приходы и религиозные организации представят свои кулинарные шедевры на суд экспертного жюри и зрителей.

По информации облпромторга, фестиваль направлен на возрождение традиций православной постной кухни как неотъемлемой части национальной культуры современной России; приобщение населения к исконным традициям времени поста; знакомство с древними рецептами монастырских блюд; налаживание взаимодействия светских и церковных организаций. Мероприятие пройдет на площадке «Волгоград ЭКСПО».

Фестиваль постной кухни включает в себя экспозицию кулинарных блюд и изделий, оформленных в соответствии с тематикой, проведение мастер-классов по приготовлению блюд и десертов. На площадке фестиваля жители и гости Волгограда смогут приобрести и отведать кулинарные шедевры, повара раскроют секреты приготовления постных блюд. 6 апреля в 11:00 начнется мастер-класс для детей.

Оценивать кулинарные творения будет профессиональное жюри. Председатель конкурсной комиссии — Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Кроме того, голосованием посетителей выставки будет определен обладатель приза зрительских симпатий.